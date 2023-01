POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle gesucht

Karlsruhe (ots) - Nach einem Überfall in einer Apotheke in Rheinstetten-Mörsch am Mittwochnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein noch unbekannter maskierter Mann gegen 16.45 Uhr den Verkaufsraum einer Apotheke in der Rappenwörthstraße. Offenbar begab er sich gezielt zu einem Tresen und entnahm aus einer Schublade ...

