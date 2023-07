Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der Empeler Straße/An der Landwehr

Isselburg (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst in Isselburg auf der Empeler Straße in Höhe der Einmündung "An der Landwehr" im Einsatz. Dort ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Empeler Straße ist in diesem Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird in die Millinger Straße abgeleitet. Sobald nähere Erkenntnisse vorliegen berichten wir nach.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell