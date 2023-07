Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). Am 28.07.2023 gegen 18.20 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer auf einen Pkw aufmerksam, der in Schlangenlinien durch Alfeld fuhr und letztlich in der Hannoversche Straße auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts zum Stehen kam. Die hinzugerufenen Polizistinnen stellten bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell