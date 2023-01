POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch bei Feuerwehr - Tatverdächtiger gestellt

Bad Segeberg (ots) - Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach mehreren Einbrüchen im Kreis während der letzten Tage nach möglichen Zeugen. Bereits am Donnerstagvormittag, den 12.01.2023, kam es in der Dorfstraße in Kükels zum Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich des Ortsgangs zur B 432, bei dem allerdings nichts entwendet wurde. In der darauffolgenden Nacht auf Freitag drangen Unbekannte im Kamp in Negernbötel ...

