Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach mehreren Einbrüchen im Kreis während der letzten Tage nach möglichen Zeugen.

Bereits am Donnerstagvormittag, den 12.01.2023, kam es in der Dorfstraße in Kükels zum Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich des Ortsgangs zur B 432, bei dem allerdings nichts entwendet wurde.

In der darauffolgenden Nacht auf Freitag drangen Unbekannte im Kamp in Negernbötel nahe Lehmberg in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten das Haus und entwendeten vermutlich Schmuck.

Im Friedrichsgaber Weg in Norderstedt blieb es in derselben Nacht zwischen Adlerkamp und Reiherhagen beim Einbruchsversuch in ein Reihenhaus.

Zwischen dem späten Freitagnachmittag und Samstagvormittag brachen Täter in ein Einfamilienhaus im Bad Segeberger Bussardweg ein und stahlen eine Armbanduhr.

Im Schwedenring in Bornhöved kam es zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag ebenfalls zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Rahmen der Anzeigeaufnahme blieb noch unklar, was entwendet wurde.

In den Abendstunden des gestrigen Sonntags versuchten Unbekannte in der Norderstedter Schwentinenstraße in ein Reihenhaus zu kommen. Nachbarn hörten gegen 18:00 Uhr Geräusche und sahen eine Person mit schwarzer Jacke, die sich vom Tatort entfernte.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell