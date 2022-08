Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mehrere Raubdelikte - drei mutmaßliche Täter in Haft (05.08.2022)

Konstanz (ots)

Nachdem es in der Nacht auf Freitag und am Freitagvormittag zu mehreren Raubdelikten im Bereich des Herose-Parks und der Innenstadt gekommen war, hat das Kriminalkommissariat Konstanz im Lauf des Freitags vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5290485).

Drei der vier vorläufig festgenommenen Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie Haftbefehle erließ; Haftgründe waren jeweils Flucht- und Wiederholungsgefahr. Die drei Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die vierte zunächst fest-genommene Person wurde auf freien Fuß gesetzt, nachdem sich der Tatverdacht gegen sie nicht erhärtete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in der Nacht auf Freitag, gegen 2 Uhr, zu einem Raubdelikt im Herose-Park. Ein 19-jähriger Mann wurde zunächst von einer 5-köpfigen Personengruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Nachdem er verneinte hielten ihm die Täter ein Messer vor, durchsuchten den Rucksack des Mannes und stahlen daraus Bargeld, Alkoholika und Debit Karten. Im Anschluss flüchtete die Gruppe mit Fahrrädern in Richtung Bodenseeforum.

Gegen 5 Uhr kam es zu einem weiteren Raubdelikt am Rheinufer. Eine 5-köpfige Personengruppe sprach einen 22 Jahre jungen Mann ebenfalls zunächst an, provozierte ihn und zerrte ihn dann zu Boden, wo die Gruppe mit Schlägen und Tritten auf den Mann einwirkte. In der Folge erbeuteten die Täter den Geldbeutel des 22-Jährigen und flüchteten anschließend, teilweise mit Fahrrädern, teils zu Fuß.

Kurz zuvor ereignete sich im Bereich einer Tankstelle an der Reichenaustraße ein weiteres Raubdelikt. Auch hier bedrängte wiederum eine 5-köpfige Personengruppe einen 39-Jährigen und forderte die Herausgabe seiner Handtasche. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung bei der einer der Täter ein Messer in der Hand hielt, während unter anderem mit einem Nothammer auf den Mann eingeschlagen und getreten wurde, ehe die Täter mit der Tasche des 39-Jährigen flüchteten.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte als erstes Mitglied der Tätergruppierung ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Die anderen Täter gingen flüchtig. Daraufhin kam es gegen 9.25 Uhr zu einem weiteren Raubdelikt in der Eisenbahnstraße. Drei junge Männer hielten eine 73 Jahre alte Frau fest und entrissen ihr die Handtasche, woraufhin die 73-Jährige stürzte und Verletzungen erlitt.

Nachdem die Täter wiederum flüchteten, schlugen sie gegen 11.30 Uhr im Bereich des Susosteigs erneut zu und klauten einer 70-jährigen Frau die neben ihr stehende Handtasche. Ein Zeuge, der auf den Diebstahl aufmerksam wurde, versuchte einzugreifen, wurde jedoch durch die flüchtenden Täter weggestoßen, woraufhin er fiel uns sich verletzte.

Im Rahmen der daraufhin mit allen verfügbaren Kräften der ansässigen Dienststellen des PP Konstanz, der Bundespolizei und Unterstützung der Grenzwacht durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten drei Tatverdächtige gegen 13 Uhr auf der Reichenaustraße vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz, auch zur Identifizierung weiterer Tatbeteiligter, dauern an. Zur weiteren Aufklärung der Straftaten wurde die Ermittlungsgruppe "Tasche" eingerichtet.

