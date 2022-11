POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 27.11.2022 bis 28.11.2022 brachen bisher unbekannte Täter in einen im Bereich der Bahnhofstraße in Gerolstein befindlichen Imbiss respektive Restaurant ein. Durch aufhebeln der der Haupteingangstüre gelangten die Täter in das Innere des Ladenlokals, wo sie Bargeld aus der Kasse und einige elektronische Gegenstände entwendeten. Die Täter dürften den Tatort sodann auf gleichem Wege ...

mehr