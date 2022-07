Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen in Supermärkten

Wismar (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden der Wismarer Polizei vier Fälle von Geldbörsendiebstahl beim Einkaufen gemeldet.

Gegen 10:00 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten einer 81-jährigen Seniorin in einem Discounter in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wismar die Geldbörse. Die Frau führte einen Einkaufstrolley bei sich, in dem auch ihre Handtasche verstaut war. Die Diebe entwendeten 90 Euro Bargeld aus der Geldbörse.

Gegen 10:25 Uhr, wurde eine 87-jährige Seniorin während des Einkaufens bestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in einem Discounter in der Lübschen Straße ihre Geldbörse mit circa 40 Euro Bargeld, welche am Rollator in einem Einkaufsbeutel hing.

In der Zierower Landstraße wurden nacheinander zwei Rentner bestohlen. Zunächst wurde gegen 10:30 Uhr einer 69-Jährigen die Geldbörse aus dem Leinenbeutel, welcher am Einkaufwagen hing, gestohlen. Wenig später wurde ein 67-Jähriger im selben Supermarkt bestohlen. In diesem Fall entwendeten die Diebe jeweils eine Summe im unteren dreistelligen Bereich. Die Geldbörse der Rentnerin konnte auf dem Parkplatz des Marktes wieder aufgefunden werden. Es fehlte lediglich das Bargeld.

Die Täter gehen beim Diebstahl möglicherweise im Team vor. Gern wird versucht die Opfer abzulenken, indem die Täter sie in ein Gespräch verwickeln um dann die Unaufmerksamkeit der Geschädigten auszunutzen und die Geldbörse stehlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang erneut: Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Tragen Sie Geldbörsen oder Geld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite. So erschweren Sie es potentiellen Tätern, darauf zuzugreifen. Achten sie während Gesprächen mit ihnen fremden Menschen genau auf ihre Wertgegenstände. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

Zeugen, die im Bereich der oben genannten Tatorte in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter 03841 203 0 zu melden.

Soweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

