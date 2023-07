Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vollsperrung der L484 zwischen Gerzen und dem Kreisverkehr in Richtung Grünenplan

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Gerzen (be) Die L484 zwischen Gerzen und dem Kreisverkehr in Richtung Grünenplan wird voraussichtlich bis morgen Mittag in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür sind zwei umgestürzte Bäume, die quer auf der Fahrbahn liegen. Auf Grund der hiesigen Wetterlage ist eine Beseitigung der Bäume zum jetzigen Zeitpunkt zu gefährlich.

