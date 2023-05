POL-FR: Dachsberg: Betonmischer auf K6598 umgekippt

Freiburg (ots) - Beim Linksabbiegen von der Hauptstraße in die Volkenbachstraße in Jestetten, stieß am Sonntag, 21.05.2023, gegen 13:00 Uhr ein bislang unbekannter VW-Fahrer mit einem neben ihm in Richtung Lottstetten fahrenden Wohnmobil zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Wer Hinweise zum VW-Fahrer gegen kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Jestetten, Tel.: 07745/7234 zu melden. ...

