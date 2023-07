Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / WENDHAUSEN (erb). Am 30.07.2023, gegen 19:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Salzdetfurth einen Mofafahrer an einer Einmündung zur Goslarschen Landstraße in 31174 Schellerten, OT Wendhausen.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch am Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Daraufhin wurde dem 58-Jährigen mit Wohnsitz im Bereich der Gemeinde Schellerten durch eine Ärztin in einem Krankenhaus Blut abgenommen, um seine Alkoholisierung gerichtsverwertbar nachweisen zu können.

Da der Mann in der Vergangenheit bereits dreimal betrunken ein Kraftfahrzeug geführt hatte, drohen ihm nun besonders empfindliche strafrechtliche Konsequenzen. Die Weiterfahrt ist ihm untersagt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell