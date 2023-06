Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit 3 verletzten Personen

Zella-Mehlis (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten kam es Mittwochnachmittag gegen 17:40 Uhr in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden BMW einer 35-Jährigen auf. Der BMW wiederum wurde auf den davor stehenden Ford geschoben. Das 6-jähriges Kind des Unfallverursachers sowie die BMW-Fahrerin als auch deren 5-jähriges Kind kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Sowohl am Opel als auch am BMW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell