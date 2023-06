Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger ohne Erfolg

Bad Salzungen (ots)

Gleich mehrfach versuchten Telefontrickbetrüger im Bereich Bad Salzungen mit einem Schockanruf das schnelle Geld zu machen. In allen drei Fällen riefen sie bei den Geschädigten an und gaben vor, dass ein enger Familienangehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte und nun im Gefängnis säße. Nur mit einer Kaution könne man den vermeintlichen Unfallverursacher wieder "freikaufen". Glücklicherweise kam es in keinem der angezeigten Fälle zu einer Geldübergabe. Die Opfer vergewisserten sich durch Anrufe bei der Polizei bzw. bei den Angehörigen und konnten so den Schwindel aufdecken. Die Polizei warnt erneut vor dieser perfiden Masche. So unterschiedlich die Geschichten der Kriminellen auch sind, sie sind meist glaubhaft und ihr schauspielerisches Talent ist erschreckend gut! Die Polizei gibt folgende Hinweise: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon niemals unter Druck setzen. - Legen Sie bei ähnlichen Anrufen einfach auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell