LPI-SHL: Vermisster Meininger wieder da

Suhl (ots) - Ein 46-jähriger Mann brach Mittwochnacht (07.06.2023) gegen 01:30 Uhr die Haupteingangstür einer Tankstelle in der Würzburger Straße in Suhl auf. Er zerstörte die rechte Türseite komplett, entwendete allerdings nichts. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Als diese an der Tankstelle ankam, konnte sie den Einbrecher vor Ort feststellen. Er wies eine größere Verletzung auf, so dass ...

mehr