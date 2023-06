Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Schleusingen (ots)

Anlässlich drei angemeldeter Versammlungen führte die Landespolizeiinspektion Suhl am 07.06.2023 einen polizeilichen Sicherungseinsatz in Schleusingen durch. Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit rief zu einem friedlichen Protest unter dem Motto "Solidarität statt Hass, Hetze und Angstmacherei im Bereich "Zeile" auf. Ferner meldete eine Privatperson zwei weitere Versammlungen zu selbiger Thematik an. Diese Versammlungen fanden auf dem Marktplatz und am ehemaligen Krankenhaus statt. Die Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen des polizeilichen Sicherungseinsatzes waren ausschließlich Thüringer Beamten eingesetzt.

