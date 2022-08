Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Serie von Brandstiftungen

Losheim am See (ots)

Eine Serie von Brandstiftungen beschäftigt derzeit den Kriminaldienst Merzig sowie die Polizeiinspektion Nordsaarland. Zwischen Freitag, 05.08.2022, 04.18 Uhr, bis Sonntag 07.08.2022, 18.03 Uhr, wurden im Bereich des Stausees Losheim am See insgesamt fünf Brandgeschehen gemeldet. Beim ersten Brand wurde eine Sitzgelegenheit, bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken, auf dem Rastplatz an der B 268 zwischen Losheim am See und Britten in Brand gesetzt. Die weiteren vier Brände wurden in einem Radius von ca. 500 m in einem Waldstück nahe des Campingplatzes Losheim, Gemarkung Hitzlochshecke, gelegt. In allen diesen Fällen wurde vermutlich Holz und Stroh im Wald geschichtet und dann entzündet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte in allen Fällen eine größere Brandausbreitung verhindert werden. Die einzelnen Tatzeiten sind nachfolgend aufgelistet:

Brand Rastplatz:

05.08.2022, 04.18 Uhr

Brände Waldgelände "Hitzlochshecke":

06.08.2022, 16.00 Uhr 06.08.2022, 21.50 Uhr 07.08.2022, 14.20 Uhr (hier wurde an zwei Stellen Brände gelegt, die sich durch Brandfraß miteinander verbanden) 07.08.2022, 18.03 Uhr

Die Polizeiinspektionen Nordsaarland und Merzig erbitten Hinweise über den oder die Täter dieser Brandserie. Wer hat zu den genannten Tatzeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zur Tataufklärung machen? Hinweise bitte an folgende Telefonnummern: PI Nordsaarland, 06871 90010; PI Merzig, 06861 7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell