Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Im Weiher gelandet

Überlosheim (ots)

Besucher der Weiheranlage des Angelsportvereins Büschfeld meldeten der Polizei am 06.08.2022 um 21.53 Uhr, dass ein Pkw halb im Wasser liege. Die hinzugeeilten Polizeibeamten der PI Nordsaarland stellten fest, dass der Pkw mit dem Heck im Wasser lag, Personen befanden sich keine mehr im Fahrzeug. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein im Saarland wohnender Mann beim Versuch, mit dem Wagen von der Weiheranlage wegzufahren, über eine Böschung in den See stürzte. An dem Wagen entstanden Front- und Heckschäden. Der unverletzt gebliebene Mann tätigte einen Atemalkoholtest, der einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit anzeigte. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Weiterhin muss noch geprüft werden, ob der Beschuldigte derzeit im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der im Wasser liegende Pkw wurde von der Feuerwehr des Löschbezirks Nunkirchen aus dem See verbracht, so dass keine Umweltschäden mehr zu befürchten sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell