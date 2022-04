POL-UN: Bergkamen - Fahrzeugdiebstahl - Wohnmobil wurde von Parkplatz entwendet

Schwerte (ots) - Eine 82-jährige Schwerterin wollte am Mittwochmorgen (06.04.2022) gegen 8.45 Uhr in einer Bankfiliale an der Rathausstraße in Schwerte Geld an einem Geldautomaten abholen. Während sie ihre Geheimzahl eintippte, erschien plötzlich ein bislang unbekannter Täter hinter ihr und rempelte sie an. ...

mehr