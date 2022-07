POL-Nordsaarland: Das ging ins Auge- Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes in Weiskirchen

66625 Nohfelden (ots) - Am 30.07.2022 ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der BAB62 in Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Anschlussstelle Nohfelden-Türkismühle ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrer, ein 36-jähriger U.S.-Soldat vom Stützpunkt Ramstein, befuhr mit seinem Kraftrad die BAB 62 aus Richtung Kaiserslautern kommend in FR Trier. Im Verlauf einer ...

mehr