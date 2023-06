Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack vergessen

Meiningen (ots)

Eine 63-jährige Frau setzte sich am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf eine Bank im Schlosspark in Meiningen. Sie nahm ihren Rucksack ab und als sie kurze Zeit später aufstand und ging, vergaß sie diesen. Etwa zehn Minuten später bemerkte sie, was passiert war und lief zurück zum Ausgangspunkt. Doch von ihrem Rucksack fehlte weit und breit jede Spur. Eine bislang unbekannte Person nahm diesen an sich und gab ihn nicht, wie vorgesehen, bei der Polizei oder beim Fundbüro ab, sondern nahm ihn samt Wertgegenständen und persönlichen Dokumenten mit. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

