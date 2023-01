Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall nach medizinischem Notfall

Am Freitag verursachte ein 67-Jähriger bei einem Unfall bei Heidenheim einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr fuhr der Mann auf der K3032 von Oggenhausen in Richtung Nattheim. Da er sich unwohl fühlte fuhr er langsamer um anzuhalten. Plötzlich verlor er wohl das Bewusstsein. Er kam mit dem BMW nach links von der Straße ab und durchbrach den Zaun einer Firma. Einige Meter weiter kam er zum Stehen. Die 62-jährige Beifahrerin sowie ein 34-jähriger Mitfahrer reanimierten den Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 20.000 Euro, am Zaun auf 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Hinweis:

Gegen einen medizinischen Notfall können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

++++34784 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell