POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen beobachten Verursacherin

Hildesheim (ots)

(jul) Am 01.08.2023 kam es gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz der Filiale Rossmann in der Carl-Zeiss-Straße in Harsum zu einer Verkehrsunfallflucht. Im vorliegenden Fall stieß eine 32-jährige Fahrzeugführerin beim Ausparken gegen einen abgeparkten VW einer in Harsum ansässigen Firma und verließ den Unfallort unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Das Unfallgeschehen wurde durch zwei aufmerksame Zeugen bemerkt und umgehend die Polizei informiert. Im weiteren Verlauf konnte die Verursacherin an ihrer Wohnanschrift in Harsum aufgesucht und zur Tat befragt werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang dankt die Polizei Sarstedt den beiden Zeugen für ihr engagiertes und zügiges Handeln, welches letztendlich zur Aufklärung des Sachverhaltes in erheblichen Maße beigetragen hat. Weiterhin wird dazu ermutigt auch bei zukünftigen ähnlichen Situationen die durch Bürgerinnen und Bürger beobachtet werden, die Polizei zu informieren.

