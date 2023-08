POL-HI: Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Landstraße in Elze

Hildesheim (ots) - (jul) Am 01.08.2023 kam es gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz der Filiale Rossmann in der Carl-Zeiss-Straße in Harsum zu einer Verkehrsunfallflucht. Im vorliegenden Fall stieß eine 32-jährige Fahrzeugführerin beim Ausparken gegen einen abgeparkten VW einer in Harsum ansässigen Firma und verließ den Unfallort unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Das ...

mehr