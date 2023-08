Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (Lö) Bereits am Montag dem 17.07.2023, kam es in Bad Salzdetfurth, auf dem Parkplatz des Bergbau- und Salzmuseums, in der Salinenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Die 51-jährige Geschädigte parkte ihren grauen Pkw VW, um 10:00 Uhr, in einer der dortigen Parkboxen. Als sie, gegen 13:50 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an ihrer vorderen Stoßstange eine frische Beschädigung mit roten Farbanhaftungen fest. Diese konnte nur durch einen anderes Fahrzeug entstanden sein. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden oder Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem roten unfallflüchtigen Fahrzeug, geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/9010, zu melden.

