Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Fahrer kommt durch Ablenkung von Fahrbahn ab

Auf der B 311 zwischen Meßkirch und Tuttlingen ist am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein 47 Jahre alter Peugeot-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Weil er eigenen Angaben zufolge an der Klimaanlage zu Gange und hierdurch kurzzeitig abgelenkt war, geriet der 47-Jährige zunächst nach rechts auf das Seitenbankett. Beim Versuch entgegen zu steuern, schleuderte der Pkw nach links über die Gegenfahrbahn und kam an einer Böschung zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde er leicht verletzt. Sein Wagen, an dem rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Ostrach

Alkoholisiert am Steuer

Mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot muss ein 71-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend in der Saulgauer Straße kontrollierten. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Polizisten Alkoholgeruch auf, weshalb sie mit dem Autofahrer einen Alkoholvortest durchführten. Nachdem dieser über 0,5 Promille ergab, musste der 71-Jährige seinen Wagen stehen lasse und die Beamten auf das Polizeirevier zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest begleiten.

Pfullendorf

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden bei Frontalunfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 26.000 Euro sind die Bilanz eines Frontalunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der L 194 zwischen den Kreisverkehren Mengener Straße und Otterswanger Straße ereignet hat. In einer leichten Rechtkurve geriet der 36-jährige Fahrer eines Hyundai aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford. Während der Hyundai im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam, geriet der Ford von der Fahrbahn und rollte eine Böschung hinab. Durch die wuchtige Kollision wurde an beiden Fahrzeugen unter anderem das linke Vorderrad abgerissen. Der 36-jährige Unfallverursacher zog sich bei dem Zusammenprall mittelschwere Verletzungen zu, der 42 Jahre alte Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz war unter anderem die örtliche Feuerwehr.

Pfullendorf

Mann soll vor Kind onaniert haben

Die Kriminalpolizei Sigmaringen hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Dienstagmittag ein bislang unbekannter Mann im Bereich des Jahnwegs/Gärtnersberg vor einem Kind onaniert haben soll. Der Unbekannte soll im Bereich einer Treppe am Rand eines Waldstückes gestanden haben, als er von dem Kind entdeckt wurde. Später vertraute sich das Kind seinen Eltern an. Hinweise auf den Unbekannten werden unter Tel. 07571/104-0 entgegen genommen. Dieser wird als etwa 30 Jahre alt, mit Glatze und kurzgeschorenen Haaren sowie Haarkranz und Wangenbart beschrieben. Bekleidet war er demnach mit einem roten T-Shirt und kurzer dunkler Hose, zudem soll er eine Brille getragen haben.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Hauptstraße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Wagen am Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und erbittet unter Tel. 07552/2016-0 Hinweise auf den Unfallverursacher.

Mengen

Diesel aus Lkw abgeschlaucht

Rund 300 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Lkw auf einem Parkplatz in der Bussenstraße abgeschlaucht. Die Täter öffneten dabei gewaltsam den Tankdeckel des Fahrzeugs. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07572/5071 entgegen.

