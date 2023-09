Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nicht mit Oma und Opa! - Neue Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Ravensburg

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Betrugsmaschen wie "Enkeltrick", "Falsche Polizeibeamte" und insbesondere "Schockanrufe" bereiten den Ermittlern des Polizeipräsidiums Ravensburg nach wie vor erhebliche Probleme. Insbesondere Senioren fallen immer wieder auf die Betrüger rein, die ihre Opfer mit geschultem Vorgehen unter Druck setzen. Daher möchte die Polizei alle Möglichkeiten ausschöpfen, um im Rahmen der Präventionsarbeit möglichst viele Menschen zu erreichen und über diese Betrugsmaschen zu informieren. Im Idealfall gelingt es so, durch größtmögliche Aufklärung und Sensibilisierung Betroffene vor wirtschaftlichen Schäden zu schützen, die bis hin zum persönlichen finanziellen Ruin reichen können. Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg schlägt nun, um dies zu erreichen, einen neuen Weg ein: Viertklässler sollen als sogenannte "Botschafter" ihre Großeltern sensibilisieren. Wie geht das?

"Wir haben im Präsidiumsbereich etwa 6.700 Kinder der vierten Schulklasse. Wenn nun jedes dieser Kinder seiner Oma oder seinem Opa eine unserer Postkarten, in denen wir vor den Betrugsdelikten warnen, übergibt, könnten wir in einem Schuljahr nochmals eine große Anzahl älterer Menschen erreichen, die unsere Warnungen lesen," so Polizeihauptkommissar Holger Beutel, Leiter des Referats Prävention. "Wir werden daher im Rahmen unserer Radfahrausbildung im nächsten Schuljahr jeder Lehrerin oder jedem Lehrer ein kleines Postkartenpaket überreichen, aus dem sich die Kinder zwei Postkarten aussuchen können."

Mit insgesamt drei Kartenarten, die dieselbe Rückseite haben, sollen die Kinder auf ihre Großeltern zugehen. "Die Kinder tragen hierbei ihren Namen und den Namen der Oma oder des Opas ein. Und eine Postkarte, die die Enkelin oder der Enkel übergibt, wird sicher aufmerksam gelesen," ist sich der Hauptkommissar sicher. Die Slogans auf poppigen Farben sollen in Erinnerung bleiben: "Du bist klüger als die Betrüger", "Betrug durchschaut" und "Da leg ich einfach auf" ist auf der Vorderseite zu lesen. Auf der Rückseite erhalten Oma und Opa kurze, prägnante Informationen zu den einzelnen Betrugsmaschen, die sie sich so immer wieder in Erinnerung rufen können. Hauptkommissar Beutel betont: "Jeder Betrug, den wir verhindern können, ist für uns ein Erfolg!"

