Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Überfall mit Waffe im Park - Räuber erbeuten Handy und Portemonnaie

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte sollen am Freitagabend (7. April, gegen 22 Uhr) einen 31-Jährigen an der Dittfeldstraße - in Höhe der Einmündung Am grünen Ring - überfallen und ausgeraubt haben. Einer der Angreifer habe ihm in den Bauch geschlagen, berichtete er später den Polizisten. Während einer der Räuber dann mit einer Pistole auf ihn gezielt habe, sollen die anderen beiden seine Jacken- und Hosentaschen durchwühlt haben. Mit Handy, Portemonnaie und Schlüsselbund als Beute ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die drei Täter sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen habe eine schwarze Daunenjacke getragen und soll circa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Sein Gesicht soll er mit einem Schal verdeckt haben. Die anderen beiden werden auf circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell