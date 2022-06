Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Am 10.06.22 gegen 18:00 Uhr entzündeten vermutlich Jugendliche in der Dürerstraße in Heiligenstadt eine Wiese. Zum Glück wurde der Brand von einem Anwohner zeitnah bemerkt. Er informierte die Feuerwehr und begann mit den Löscharbeiten. So konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Beschädigt wurde eine Rasenfläche von zwei Quadratmetern und eine angrenzende Buschgruppe.

Zu einem Kellereinbruch kam es in der Nacht vom 10.06.22 zum 11.06.22. Unbekannte Täter brachen einen Keller in Leinefelde in der Clara-Zetkin-Straße auf, verwüsteten das Kellerabteil und entwendeten einen kleinen Flachbildfernseher der Marke Blaupunkt, sowie einen DVD Recorder.

Am 11.06.2022 um 02.20 Uhr lief den Beamten auf ihrer Streife in Leinefelde ein Dieb direkt in die Arme. Der junge Mann fiel auf, weil er auf dem Zentralen Platz mit einem Verkehrszeichen unterwegs war. Der Beschuldigte hatte das Verkehrszeichen auf dem Heimweg in der Berliner Straße mitgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Das Verkehrszeichen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell