Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Bei der Kontrolle eines E-Scooters in Worbis in der Nordhäuser Straße am 10.06.22 um 21:22 Uhr fiel ein durchgeführter Drogentest positiv aus. Der Betroffene musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am 11.06.2022 in den späten Nachmittagsstunden auf der Hülfensbergstraße zwischen dem Hülfensberg und der Ortslage Döringsdorf/Bebendorf. Ein Fahrradfahrer war auf der abschüssigen Straße mit seinem Rennrad gestürzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell