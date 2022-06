LPI-NDH: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Sondershausen (ots) - Am Freitag, den 10.06.2022, gg. 12.30 Uhr, befuhr ein roter Pkw (vermutlich VW Corrado)die Frankenhäuser Straße aus Richtung Berka kommend in Richtung Sondershausen. In Höhe der Hausnummer 68 überholte dieser einen schwarzen Pkw Mercedes. Beim Wiedereinscheren in seine Fahrspur geriet er aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schleudern, fuhr quer über die Gegenfahrspur, weiter über den Bordstein sowie den Gehweg und anschließend in einen Zaun. ...

