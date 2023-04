Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Attackiert, beleidigt, angespuckt - Wodka-Räuber leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Polizisten sind am Samstagabend (8. April, 18:20 Uhr) zu einem Supermarkt an der Schwarzenberger Straße gerufen worden. Ein 39-Jähriger, der dort bereits Hausverbot hat, wollte offenbar eine Wodkaflasche stehlen. Als ihn ein Mitarbeiter (29) auf die versteckte Flasche in seiner Hose ansprach, attackierte der Mann den 29-Jährigen - er blieb unverletzt.

Der augenscheinlich alkoholisierte Mann griff anschließend die Einsatzkräfte an: Er schlug um sich, beleidigte, bedrohte und bespuckte die Polizisten und versuchte einem Beamten in die Hand zu beißen. Die Polizisten fixierten den 39-Jährigen und legten ihm eine Spuckschutzhaube an. Sie brachten ihn ins Polizeigewahrsam, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell