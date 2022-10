LPI-J: Medieninformation des Inspektionsdienstes der LPI Jena vom 16.10.2022

Landespolizeiinspektion Jena

Betrugsversuch am Telefon erkannt

Am Freitag gegen ca. 12:00 Uhr versuchten Unbekannte Täter eine 79- jährige Geschädigte am Telefon zu betrügen. Die Täter gaugelten der Mitteilerinn vor, dass diese einen höheren Geldbetrag bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um diesen zu erhalten sollte sie aber selbst Geld bezahlen. Die aufmerksame Mitteilerinn erkannte den Spuk und meldete sich bei der Polizei.

Hund entlaufen

Ein entlaufener Hund konnte am Freitag gegen 18:34 Uhr erfolgreich seinem Besitzer zurückgegeben werden. Ermöglicht wurde dies durch die gute Zusammenarbeit von Polizei und ZEVD der Stadt Jena. Der Einsatz fand im Bereich Jena Lobeda statt und der glückliche Besitzer freute sich in der Felix-Auerbach-Straße 22 darüber, seinen Bordercollie gesund und munter wieder zu sehen.

Einbruch in Container der Stadt Jena

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag zum Samstagmorgen in einen Container der Stadt Jena ein. Beim Beutegut der Tat handelte es sich um mehrere Hundert Farbsprühflaschen welche für ein Kunstprojekt bereitgestellt wurden. Dieses sollte im Bereich Jena Zwätzen an einer Schallschutzwand der Gleisanlagen entstehen.

Täter auf frischer Tat gestellt

Durch aufmerksame Bürger der Stadt Jena konnte ein Dieb bei seiner Diebstahlhandlung, am Samstagnachmittag, im Bereich der "Neuen Mitte" in Jena beobachtet werden. Dieser wollte sich nach der Tathandlung mit dem Beutegut still und heimlich vom Tatort entfernen. Hinzugezogene Polizeibeamten konnten ihn vor Ort stellen. Bei der folgenden Personalien Feststellung leistete dieser Wiederstand gegen die eingesetzten Beamten und musste in Gewahrsam genommen werden.

Rauschgift aufgefunden

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet konnten gleich in zwei Fällen mitgeführte Betäubungsmittel bei Personen festgestellt werden. Vor Ort im Bereich Otto-Schott-Str. und am Magdelstieg konnten die Beamten jeweils Cannabis feststellen und anschließend beschlagnahmen.

