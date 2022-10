Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 16.10.2022

Apolda (ots)

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Samstag, 15.10.2022, 10:45 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Zeppelinstraße. Die Fahrerin eine Pkw Audi befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Erfurter Straße. Im Gegenverkehr befand sich der Fahrer eines Pkw Mercedes. An einer Engstelle in der Zeppelinstraße streiften sich beide Fahrzeuge beim Vorbeifahren. Beim Zusammenstoß beider Kfz. wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am 14.10.2022, 16:15 Uhr ereignete sich ein Unfall in Bad Sulza, Wunderwaldstraße, Parkplatz Netto. Der Fahrer eines VW Caddy fuhr rückwärts gegen einen parkenden Pkw Skoda Superb. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des VW Caddy nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese musste der verantwortliche Fahrzeugführer vorher im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit bei der ZBS in Artern abgeben.

Diebstahl aus Keller

In der Zeit vom 23.09.2022 bis zum 14.10.2022 entwendeten unbekannten Täter in der Lessingstraße ein Mountainbike. Das Mountainbike war im Keller mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Wert des MTB beträgt ca. 680,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell