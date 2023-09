Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 1. gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 04.09.2023

Markdorf / Bodenseekreis (ots)

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen fordert zwei Schwerverletzte

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße, an der mehrere Personen beteiligt waren, sind vier Männer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Friedrichshafen zufolge gerieten zwei Personengruppen bereits vergangene Woche in Streit. Zu einer Aussprache trafen sich die Männer zur Tatzeit auf einem Parkplatz, wo es zum Übergriff durch eine Gruppe kam, bei der unter anderem ein scharfkantiger Gegenstand zum Einsatz kam. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zwei 22 und 27 Jahre alte Männer jeweils schwer, sowie zwei 34 und 40 Jahre alte Männer leicht verletzt. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Ermittler drei Tatverdächtige im Alter von 31 bis 40 Jahren vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an. Zur Aufarbeitung hat das Polizeipräsidium Ravensburg die Ermittlungsgruppe "Parkplatz" gegründet.

