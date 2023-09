Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit rund 1,5 Promille am Steuer

Rund 1,5 Promille hatte ein 33-jähriger Autofahrer, als er am Sonntagabend in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten den alkoholisierten Mann und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Anschließend musste der 33-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Veringenstadt

Polizei ermittelt nach Zeugenhinweis wegen Diebstahls

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 19-Jährigen, der sich am Sonntagmittag in der Straße "Oberdorf" an einem Altkleidercontainer zu schaffen gemacht hat. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er Kleidungsstücke aus dem bereits einige Tage zuvor aufgebrochenen Container nahm. Als er ihn daraufhin ansprach, fuhr der junge Mann mit seinem Pkw davon, wobei sich der Zeuge dessen Kennzeichen merkte. Der Wert des Diebesguts fällt gering aus.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr auf der L 283 zwischen Steinbronnen und Bad Saulgau ereignet hat. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer wollte von der L 280 aus Richtung Bondorf auf die L 283 einbiegen und übersah hierbei den 67-jährigen Fahrer eines VW Caddy, der in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich zogen sich sowohl der Unfallverursacher und seine Beifahrerin als auch der VW-Lenker leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Beteiligten vorsorglich zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um die beiden Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe befand sich auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Herbertingen

Polizei fasst Tatverdächtige nach Diebstahl

Unter anderem mehrere E-Zigaretten sollen zwei 16- und 20- Jährige am Sonntagabend in einer Tankstelle in der Zollernstraße gestohlen haben. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend, konnten jedoch später von einer Polizeistreife am Bahnhof ausfindig gemacht werden. Der Ältere versuchte noch, vor den Beamten über die Bahngleise hinweg zu flüchten, wurde jedoch nach einer kurzen Verfolgung an einem Zaun gestellt. Der Jüngere musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und wurde dort an die Erziehungsberechtigten übergeben. Weil bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen auch ein kleineres Messer aufgefunden wurde, müssen beide mit einer Anzeige wegen Diebstahls mit Waffe rechnen. Gegen eine Begleiterin, die das Diebesgut bei der Polizeikontrolle in ihrer Tasche verstecken wollte, wird ebenfalls strafrechtlich ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell