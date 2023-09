Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Alkohol und Drogen führen zu absoluter Fahruntüchtigkeit

Unter Alkohol und Drogen stand ein 31-jähriger Autofahrer, als dieser am Samstag gegen 04.50 Uhr wohl aufgrund des Einflusses der berauschenden Mittel auf der L 329 mehrfach von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei verschiedentlich Sachschaden verursachte. Den Polizeibeamten des Polizeireviers Friedrichshafen wurde zunächst durch mehrere Anrufer bekannt, dass im Bereich Tettnang Reutenen angeblich eine Person gegen Autos schlage. Kurz nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, konnten diese das laute Geschrei eines Mannes wahrnehmen und diesen kurz danach neben seinem unfallbeschädigten Fahrzeug ausfindig machen. Wie sich herausstellte, stand der Mann neben einer leichten Alkoholisierung offensichtlich auch unter dem Einfluss von Cannabis und war daher nicht mehr ganz Herr seiner Sinne. Die Beamten konnten in der Folge ermitteln, dass der berauschte Mann, wohl als Lenker seines Seat, zunächst die L 329 (Lindauer Straße) von Tettnang herkommend stadtauswärts befuhr. Im Bereich der Abzweigung Schäferhof kam er mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte insgesamt 3 Leitpfosten und ein Straßenschild. Wenig später brachte er in der Straße Reutenen sein Fahrzeug selbst zum Stehen. In Zusammenhang mit dem durch die Polizeibeamten eingeleiteten Strafverfahren wegen unterschiedlicher Verkehrsdelikte veranlassten diese eine Blutentnahme. An den Leitpfosten beziehungsweise dem Schild entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro. Am Unfallfahrzeug selbst entstand offenbar ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Dem nicht genug stellten die Polizeibeamten fest, dass sich im Unfallfahrzeug noch 2 Einhandmesser sowie ein Taser befanden. Die Beamten stellten diese Gegenstände sicher und leiteten ein weiteres Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des berauschten Mannes fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana, welche ebenfalls sichergestellt wurde.

Markdorf

Wohnungseinbruchsdiebstahl ohne Diebesgut

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Zweifamilienhaus in Markdorf Ittendorf ein, machten aber allem bisherigem Anschein nach keine Beute. Wie die geschädigten Bewohner erst am Morgen feststellen mussten, wurde dazu die Wohnungseingangstüre aufgebrochen und es wurden wohl mehrere Räumlichkeiten betreten. Eventuell bei ihrer Tat gestört, flüchtete die Täterschaft ohne Diebesgut. Wie die Beamten des Polizeireviers Überlingen bislang ermitteln konnten, wurde die Hauseingangstüre vermutlich durch zurückdrücken der Türfalle geöffnet. Auch die dahinter befindliche Wohnungseingangstüre wurde mittels Werkzeug zum Zurückdrücken der Türfalle angegangen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter 07551 804-0 erbeten. Um es Langfingern deutlich zu erschweren wird angeraten, Türen abzuschließen und diese nicht nur zuzudrücken und sie mittels der herausschnappenden Türfalle zu schließen.

