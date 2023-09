Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tätlicher Angriff auf Einsatzkräfte

Am Freitagabend kam es im Wachirweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 68-Jährigen und einem 55-Jährigen, wobei der 68-Jährige eine stark blutende Wunde an der Hand erlitt. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens wurde er von der Polizei ins Krankenhaus begleitet, um dort die Wunde versorgen zu lassen. Hier betitelte er einen Polizeibeamten und die Rettungssanitäter als "Nazis" und "Hitler". Weiterhin spritzte er absichtlich Blut aus seiner Wunde an der Hand in Richtung der Einsatzkräfte. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen der ursprünglichen Körperverletzung wird nun zusätzlich noch wegen tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte gegen ihn ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden.

