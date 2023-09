Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Gartengeräte gestohlen

Mehrere Gartengeräte hat ein Unbekannter über das vergangene Wochenende von einem Firmengelände in der Seelbachstraße gestohlen. Der Unbekannte stieg in einen mit einem Gitter abgesperrten Carport ein und nahm einen Freischneider, einen Hochentaster und eine Kettensäge mit. Zeugen, die zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib der Gartengeräte der Marke "Stihl" geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an den Polizeiposten Immenstaad zu wenden.

Überlingen

"Schockanruf" - Übergabe scheitert

Nur knapp der Masche dreister Betrüger entkommen ist am Donnerstag eine Seniorin aus dem Bereich Überlingen. Sie war von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Haftstrafe nur durch eine Kautionszahlung abgewendet werden könne. Sie schenkte der Geschichte Glauben und begab sich mit einem Teil der geforderten Summe zur vereinbarten Örtlichkeit im Bereich des Überlinger Amtsgerichts. Nachdem dort jedoch kein Abholer auf sie wartete, fuhr die Seniorin mit dem fünfstelligen Euro-Betrag wieder nach Hause. Erst in weiteren Telefonaten, als der angebliche Polizist versuchte, weiter Druck auf die Frau auszuüben und dabei zunehmend unverschämt auftrat, witterte sie den Verdacht und erstattete Anzeige bei der richtigen Polizei. Diese ermittelt nun wegen des versuchten Betrugs. Leider gelingt es den Tätern immer wieder, ihre Gegenüber durch geschickte Gesprächsführung unter Druck zu setzen und sie zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu überzeugen. Informationen und Tipps rund um das Thema Betrug und wie Sie sich als Opfer schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Markdorf

Radfahrer touchiert Auto und fährt davon

Ein unbekannter Radfahrer hat am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr an der Einmündung des Schießstattwegs zur Zeppelinstraße einen Pkw gestreift und im Anschluss einfach das Weite gesucht. Der Daimler-Fahrer stand im Bereich des Radwegs, um auf die Vorfahrtsstraße einzufahren. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr vorne am Wagen vorbei und streifte dabei die Frontstoßstange und Motorhaube. In einem kurzen Gespräch gab er an, gleich wieder zur Unfallstelle zurückkommen zu wollen und fuhr weiter. Nachdem er nach einer Stunde noch nicht zurückgekehrt war, erstattete der Autofahrer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. An seinem Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Salem

Frau von vermeintlichem Spendensammler belästigt

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Neufracher Straße in Mimmenhausen ereignet haben soll, ermittelt der Polizeiposten Salem und bittet um Hinweise. Eine 25 Jahre alte Frau gibt an, beim Einräumen ihrer Einkäufe in ihren Pkw von einem unbekannten Spendensammler bedrängt worden zu sein. Nachdem sie einer Geldspende einwilligte, soll der junge Mann sie umarmt und dabei unsittlich am Hintern berührt haben. Nachdem der Tatverdächtige ihr weitere unangebrachte "Luftküsse" zuwarf, trennten sich die Wege und die 25-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei wegen der Belästigung. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er hatte eine schmächtige Statur, dunkle kurze Haare und einen südländischen Hautton. Bekleidet war er mit einer hellen Jeansjacke. Bei sich trug er einen Aufschrieb, den er Passanten offenbar wortlos vorhielt. Angetroffen werden konnte der Mann nach der Tat nicht mehr. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an die Ermittler zu wenden.

Bermatingen

Junger Mann wird Opfer von "Sextortion"

Nachdem ein junger Mann Mitte der Woche Opfer einer Erpressung im Internet wurde, ermittelt die Polizei und warnt. Der Mann erhielt über die sozialen Medien eine Freundschaftsanfrage einer unbekannten Frau, die auf ihrem Profilbild attraktiv aussah. Nach einem anfänglichen Kennenlernen und zunehmend anzüglichen Gesprächen über "SnapChat" brachte sie ihr Gegenüber dazu, intime Bilder zu senden. Kurz darauf kam jedoch das böse Erwachen. Die vermeintlich attraktive Online-Freundin entpuppte sich als Betrügerin. Sie drohte damit, die ausgetauschten Bilder zu veröffentlichen und erpresste ihr Opfer zur Zahlung mehrerer hundert Euro. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun Ermittlungen eingeleitet hat. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, insbesondere im Umgang mit dem Internet, zu Vorsicht. Seien Sie misstrauisch und lassen sie sich von Fremden nicht zur Übermittlung von persönlichen oder intimen Inhalten hinreißen. Betrüger nutzen unbedarfte Momente ihrer Opfer scharmlos aus und haben dabei nur eines im Blick: Das Geld ihrer Gegenüber. Weitere Informationen zu der unter dem Namen "Sextortion" bekannten Masche und Tipps, wie Sie sich als Opfer verhalten können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell