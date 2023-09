Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 01.09.2023

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger zu versuchtem Tötungsdelikt in Paris festgenommen

Nach einem tätlichen Angriff am Abend des 06.07.2023, bei dem ein 22-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wurde der bislang flüchtige Tatverdächtige zwischenzeitlich von französischen Einsatzkräften in Paris festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen und der französischen Behörden führten zu dem Aufenthaltsort des ebenfalls 22 Jahre alten Mannes, gegen den ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwoch den deutschen Behörden überstellt und durch Beamte der Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt. Sein Opfer konnte nach einer stationären Behandlung im Krankenhaus aus diesem wieder entlassen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und unter anderem zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter, Tel. 07471/944-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Nachfolgend unsere Pressemitteilung vom 08.07.2023 (Link Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5553224)

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt nach tätlichem Angriff Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt nach einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr in der Laizer Straße ein 22-jähriger Mann nicht unerheblich verletzt wurde. Nach bisherigem Stand sei dieser von einem flüchtigen Bekannten auf der Straße unvermittelt mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden. Während der Tatverdächtige flüchtete und im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht angetroffen werden konnte, wurde der 22-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

