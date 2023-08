Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wasser droht in Gebäude zu laufen & Brandmeldealarm

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag (17.08.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0:22 Uhr zu einem Wohnhaus an der Eisenbahnstraße gerufen. Aufgrund der starken Niederschläge drohte abfließendes Oberflächenwasser in das Gebäude zu dringen. Der Eigentümer hatte sein Objekt bereits mit Sandsäcken versucht zu schützen. Als Ursache konnte die Feuerwehr im Nahbereich einen verstopften Straßeneinlauf feststellen. Nach der Reinigung des Einlaufs war keine Gefahr mehr gegeben.

Insgesamt waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen für rund 30 Minuten im Einsatz.

Am Freitagnachmittag (18.08.23) löste in einem Gewerbebetrieb in der Straße "Alte Haase" um 15:30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr erkundete den Bereich des ausgelösten Melders, jedoch ohne die Feststellung eines Brandereignisses. Wenige Minuten später löste der gleiche Melder erneut aus. Es handelte sich um einen technischen Defekt innerhalb der Brandmeldeanlage. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 32 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit neun Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell