POL-FR: Bad Säckingen: Verdacht der Ausübung der verbotenen Prostitution - Massagesalon durchsucht

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Mittwoch, 21.09.2022, ist ein Massagesalon in Bad Säckingen durchsucht worden. Anlass waren Ermittlungen wegen des Verdachts der Ausübung der verbotenen Prostitution bzw. der Beihilfe dazu. Im Rahmen der vom Amtsgericht Waldshut-Tiengen angeordneten Durchsuchungsmaßnahme konnten zahlreiche Gegenstände beschlagnahmt werden, die als Beweismittel in Betracht kommen könnten, darunter auch ein hoher Bargeldbetrag. Die Auswertung der Beweismittel und die Ermittlungen dauern an. Das Verfahren richtet sich gegen insgesamt vier tatverdächtige Frauen im Alter zwischen 52 und 59 Jahren. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung

