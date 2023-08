Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand in Zwischendecke

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend (15.08.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23:30 Uhr zu einem Wohnhaus an der Elberfelder Straße alarmiert. Nach einem Kurzschluss hatten Anwohner Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte konnten im ersten Obergeschoss einen leichten Brandgeruch wahrnehmen. Zudem trat aus der Öffnung eines Einbaustrahlers in der Decke leichter Rauch aus. Der Bereich wurde von innen eröffnet und Teile der Dämmung entfernt und ins Freie verbracht. Gleiches wurde auch von außen über eine Drehleiter durchgeführt. Die durch Feuer beaufschlagte Dämmung wurde anschließend abgelöscht. Des Weiteren wurde der Strom abgeschaltet.

Gegen 2:00 Uhr konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Vor Ort waren 26 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen.

