Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: mehrere Einsätze am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, 11.08.23 um 13:32 Uhr wurde der Löschzug Gennebreck zu einem Unfall auf der Elfringhauser Straße gerufen. Ein Motorradfahrer war gestürzt. Durch den Sturz wurde das Motorrad beschädigt, so dass Betriebsmittel ausliefen. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst betreut und ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte nahmen die auslaufenden Betriebsmittel auf. Während des Einsatzes auf der Elfringhauser Straße wurde ein zweiter Alarm ausgelöst. Gemeldet wurde eine verletzte Taube auf der Elberfelder Straße. An beiden Einsätzen waren zehn Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen beteiligt.

Zu einem mit Wasser vollgelaufenen Keller am Gangelshauser Weg wurden die Einsatzkräfte des Löschzuges Haßlinghausen am Samstag, 12.08.23 um 15:45 gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Wasser ca. 5 cm hoch im Kellerraum stand. Der Eigentümer hatte bereits eine Tauchpumpe im Einsatz. Das restliche Wasser wurde durch die Feuerwehr mittel Wassersauger aufgenommen. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen.

Am Samstag, 12.08.2023 um 21:30 Uhr wurde die Löschgruppe Obersprockhövel zu einem Einsatz an der Kreuzung Haßlinghauser Straße / Kleinbeckstraße gerufen. Ein großer Ast lag auf der Fahrbahn. Der Ast wurde von den Feuerwehrleuten von der Straße geräumt und am Rand abgelegt. Den Einsatz führten sieben Einsatzkräften mit einem Fahrzeug durch.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell