FW-EN: Straße durch mehrere umgestürzte Bäume versperrt

Sprockhövel (ots) - Am heutigen Sonntag, 06.08.23 versperrte ein umgestürzter Baum die Löhener Straße in Obersprockhövel. Die Feuerwehr wurde um 15:32 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße und zersägten den Baum mit einer Motorsäge. Die Fahrbahn wurde gereinigt und die Straße wieder freigegeben. Es waren neun Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle Arno Peters Telefon: 0160 741 54 51 ...

