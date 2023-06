Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Alarmanlage vertreibt Einbrecher; Wolterdingen: Einschleichdieb überrascht; Walsrode: Einbruchsversuche in Praxis und Kindergarten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.06.2023 Nr. 1

07.06 / Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch an einer Gaststätte an der Heidmarkstraße ein Fenster neben der Eingangstür auf. Als die Alarmanlage anschlug, flüchteten die Unbekannten. Das Objekt wurde augenscheinlich nicht betreten. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 06162/9720 entgegen.

05.06 / Einschleichdieb überrascht

Wolterdingen: Ein Unbekannter schlich sich am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr bei offenen Türen in ein Haus an der Straße Auf dem Meeck, begab sich ins Schlafzimmer und wurde dort von der Bewohnerin überrascht, als er gerade im Begriff war, die Schränke zu durchsuchen. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.06 / Einbruchsversuche in Praxis und Kindergarten

Walsrode: In Walsrode kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu zwei Einbruchsversuchen: An der Hermann-Löns-Straße scheiterten die Täter an einem Fenster sowie einer Tür einer Arztpraxis und an der Straße Am Waldbad sahen sie von einer weiteren Begehung ab, nachdem sie ein Fenster des Kindergartens aufgehebelt und eine Scheibe eingeschlagen hatten. Stehlgut wurde nicht erlangt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

05.06 / Diebstahl aus Lkw

Walsrode: Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte an der Rudolf-Diesel-Straße an einem Transporter eine Seitenscheibe ein, gelangten in das Fahrzeuginnere und entwendeten aus dem Laderaum unter anderem eine Kappsäge und einen Industriestaubsauger. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/93800 entgegen.

06.06 / Polizei durchsucht Wohnungen

Schwarmstedt: Am Dienstag, in der Zeit zwischen 06.00 und 11.30 Uhr vollstreckten Polizeibeamte des Heidekreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vor dem Hintergrund des Verdachts des Handels mit Kokain zwei Durchsuchungsbeschlüsse eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Verden in Schwarmstedt. Die Beamten durchsuchten zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus und beschlagnahmten Betäubungsmittel, Verpackungsutensilien und Kommunikationsmittel. Die Ermittlungen dauern an.

