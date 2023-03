Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gemeindehaus

Leimen / St.Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurde in das Gebäude der St. Aegidius Gemeinde eingebrochen - Wertgegenstände wurden jedoch nicht entwendet. In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich der oder die Täter bereits wie in der vergangenen Woche Zutritt über ein aufgehebeltes Kellerfenster. Im Innern wurden mehrere Räume durchsucht und teilweise gewaltsam geöffnet. Wertgegenstände wurde nicht entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06224 17490 zu melden.

