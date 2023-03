Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrbahnbegrenzung touchiert und geflüchtet

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer kurz nach Mitternacht die Fahrbahnbegrenzung der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim und flüchtete anschließend. Ein Zeuge, der vor dem Unfallflüchtigen fuhr, beobachtete des Geschehen und sprach den Fahrer daraufhin an - der allerdings in Richtung Luisenring davonfuhr. Der Flüchtige soll ca. 25 Jahre alt sein, blonde Haare haben, trägt Bart und spricht akzentfrei Deutsch. Bei dem Unfallwagen, der mit mindestens drei Personen besetzt war, soll es sich um eine schwarze Limousine der Marke Audi oder BMW handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 12580 an das ermittelten Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

