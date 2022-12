Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei warnt! -> "Enkeltrick": Betrüger nutzen WhatsApp bzw. SMS-Masche - "Hallo Mama mein Handy, meine SIM-Karte ist kaputt ..." ++ Kran im Einsatz: Lkw rutscht auf der Bundesstraße 191 in Seiten

Lüneburg (ots)

Presse - 02.12.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg/Scharnebeck/Uelzen - Polizei warnt! -> "Enkeltrick": Betrüger nutzen WhatsApp bzw. SMS-Masche - "Hallo Mama mein Handy, meine SIM-Karte ist kaputt ..."

Vor dem sog. "Enkeltrick" in Form des Whatsapp-Betrugs warnt die Polizei erneut mit Nachdruck. Aktuell häufen sich die Meldungen bei den die Täter ihre Opfer nicht via Whatsapp, sondern per SMS kontaktieren. "Hallo Mama mein Handy, meine SIM-Karte ist kaputt ... du musst schnell eine Rechnung für mich überweisen"

So erging es aktuell auch zwei Senioren aus Scharnebeck (LK Lüneburg) und Uelzen. Die beiden 74 und 67 Jahre alten Männer wurden per SMS von ihren angeblichen Kindern kontaktiert und aufgrund des Handydefekts gebeten, Rechnungen zu überweisen. Gesagt, getan, was jeweils Vermögensschäden von gut 1.500 Euro zur Folge hatte. Die Polizei ermittelt.

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten und aktuell auch viele SMS-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per WhatsApp oder SMS

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Überweisen Sie kein Geld - Kontaktieren Sie die Polizei - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Bleckede - Einbrüche in Einfamilienhaus und Ferienhaus - Schmuck und Bargeld als Beute

In ein Einfamilienhaus sowie Ferienhaus im Wieselweg brachen Unbekannte in den frühen Abendstunden des 01.12.22 zwischen 17:30 und 18:30 Uhr ein. Die Täter öffneten gewaltsame jeweils ein Fenster, gelangten in die Gebäude und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Hauptverhandlungshaft nach Ladendiebstahl

Bekleidung, Nahrungsmittel und Sportbekleidung im Wert von gut 50 Euro versuchte ein 67-Jähriger in den Mittagsstunden des 01.12.22 in einem Einkaufsmarkt Am Alten Eisenwerk u.a. durch Verstecken in seinem Rucksack mitgehen zu lassen. Ein Ladendetektiv ertappte den Mann aus Osteuropa. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und regte eine mögliche Hauptverhandlungshaft beim Amtsgericht an.

Bardowick - Pkw beim Vorbeifahren touchiert - 500 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Pkw (vermutlich Mercedes B-Klasse) in den späten Nachmittagsstunden des 01.12.22 zwischen 16:30 und 17:30 Uhr in der Wallstraße - Kreisstraße 12 - einen abgestellten Pkw BMW. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen der Spurensicherung wurde im Umfeld ein Spiegel eines PKW Mercedes, B Klasse, Baujahr 2006, aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Dahlenburg - "Wer schlägt geht!" - Häusliche Gewalt - Wegweisung

Für 14 Tage verwies die Polizei einen 37-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung nach einer Häuslichen Gewalt zum Nachteil seiner Familie in den Nachtstunden zum 02.12.22 gegen 02:00 Uhr in Dahlenburg. In der Vergangenheit war es bereits zu ähnlichen Vorfällen und Aggressionen gekommen. Parallel ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Barum - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.12.22 im Bergwiesenweg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen auch eine geringe Menge Cannbis sicher.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Stöcken - Kran im Einsatz: Lkw rutscht auf der Bundesstraße 191 zwischen Stöcken und Neumühle in den Seitenstreifen

Zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es in den Morgenstunden des 02.12.22 auf der Bundesstraße 191. Ein rumänischer Sattelschlepper DAF mit Auflieger war gegen 05:45 Uhr zwischen Stöcken und Neumühle in den Seitenraum gekommen und hatte sich dort festgefahren. Ein Spezialkran übernahm zwischen 08:30 und 11:00 Uhr die Bergung des Sattelzugs, so dass die Bundesstraße voll gesperrt werden musste. Es entstand Sachschaden.

Uelzen - Ladendieb wechselt "Schuhe"

Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 37-Jahre alten Mann aus Uelzen. Der Mann hatte sich gegen 11:00 Uhr in ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße begeben, neues Schuhwerk probiert und damit den Laden verlassen. Mitarbeiter unterbanden den Diebstahl.

Bad Bodenteich - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 91-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 01.12.22 beim Einkauf in einem Discounter in der Neustädter Straße. Dabei verschwand gegen 11:00 Uhr die Geldbörse aus der Tasche der Dame. Diese wurde in der Folge ohne Bargeld auf dem Parkplatz aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei: "Tragen Sie Ihre Wertsachen in Innentaschen bzw. direkt am Körper!"

Uelzen - Diebstähle von Baustellen

Von zwei Baustellen im Störtenbütteler Weg stahlen Unbekannte in der Nacht zum 02.12.22 mehrere Kleingegenstände. Die Täter hatten teilweise die Bauumzäunung überwunden, Baucontainer aufgebrochen, jedoch lediglich Metallreste und Kleingegenstände erbeuten können. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

