Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung der PI Heidekreis zum Wochenende 02.-04.06.2023

PI Heidekreis (ots)

Munster

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr wurde ein 87-jähriger Mann mit Demenz-Erkrankung durch seine Tochter als vermisst gemeldet. Da sich der Wohnort des Mannes in unmittelbarer Gewässernähe befindet, konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Rettungshunden, der Feuerwehr, dem DRK, der Bundeswehr sowie Drohnen durchgeführt. Der Mann wurde am Sonntag gegen 10:19 Uhr weitestgehend unversehrt durch die Bundeswehr auf einem Truppenübungsgelände angetroffen und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann kam augenscheinlich mit einem Schreck davon.

Am frühen Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr wurden die Kollegen aus Munster zu einem Verkehrsunfall nach Wietzendorf gerufen. Dort ist ein 37-jähriger Mann beim Rangieren mit seinem LKW gegen einen geparkten Wohnwagen gefahren. Die Kollegen staunten nicht schlecht, als der Mann einen Wert von über 2 Promille am Alcomaten pustete. Er musste die Kollegen daraufhin zur Wache begleiten. Die Folgen waren eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige gegen den Mann.

Zu dem Stadtfest Soltau, welches an diesem Wochenende stattfand, kamen zahlreiche Besucher, jedoch kam es lediglich am Rande zu einigen teilweise körperlichen Auseinandersetzungen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung ruhig.

Am Samstagmittag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Soltau, welche aufgrund eines brennenden Baums in der Winsener Straße ausrücken musste. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Kollegen der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes im Waldgebiet verhindert werden. Die Ermittlungen zu dem Brand dauern an.

Am Freitagnachmittag wurden mehrere E-Scooter im Stadtbereich von Soltau kontrolliert, da sie ohne Versicherungskennzeichen fuhren. Da E-Scooter einen elektrischen Antriebsmotor haben, gelten für sie ähnliche rechtliche Rahmenbedingungen wie für andere Kraftfahrzeuge. Demnach besteht eine Versicherungspflicht, welche durch eine Plakette am Roller sichtbar gemacht wird. Versichert man sein Gefährt nicht, zieht dies eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz nach sich.

Bereits am Freitagnachmittag ereignete sich in der Nähe von Ostenholz ein Vorfall, welcher der Polizei Bad Fallingbostel nachträglich angezeigt wurde. Demnach habe eine Streife eines privaten Wachdienstes gegen 15:00 Uhr einen Motorradfahrer kontrollieren wollen, der mit seinem auffallend roten Motorrad, aus Richtung Belsen / Meißendorf kommend, vor Ostenholz von der Panzerringstraße in einen militärischen Sicherheitsbereich eingefahren war. Anstatt dem Haltegebot des Wachdienstes Folge zu leisten, habe dieser stark beschleunigt und sei auf einen der Sicherheitsbediensteten zugefahren. Folgend habe es eine Berührung zwischen diesem und dem Motorrad gegeben. In dessen Folge wurde der Sicherheitsbedienstete leicht verletzt und es entstand Sachschaden an dem von ihm mitgeführten Gegenständen. Der Motorradfahrer sei danach mit hoher Geschwindigkeit über den Esseler Damm in Richtung Essel geflohen. Die Polizei Bad Fallingbostel erbittet Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer unter der Tel. 05162-972-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell