Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus

Lüdenscheid (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kampstraße kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen mehrere unbekannte Männer mit einem Schlagring und einem Schlagstock auf einen 29-Jährigen, einen 36-Jährigen und eine 34-Jährige ein. Alle drei wurden leicht verletzt. Der 29-Jährige musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die unbekannten Männer flüchteten im Anschluss der Tat mit mehreren Autos von der Tatörtlichkeit. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

